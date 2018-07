خلص جهاز الرقابة البريطاني إلى أن شركة فيسبوك متورطة بخرق قانون البيانات خلال الاستفتاء الوطني الذي قرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفرض جهاز الرقابة غرامة مالية بحدود 660 ألف دولار أمريكي على الشركة العملاقة، بسبب عدم قدرتها على حماية بيانات العملاء الخاصة وتسريبها إلى أطراف أخرى، الأمر الذي سبب سوء استخدام هذه البيانات خلال عملية استفتاء “بريكست”.

كما أشار خبراء إلى أن الغرامة كانت من الممكن أن تكون أضعاف ما هي عليه اليوم، لو أنها طبقت حسب القانون الأوروبي الجديد للخصوصية، إلا أن القانون لا يحمل طابعا رجعيا.

UK’s data watchdog fines Facebook, launches criminal prosecution of parent company of Cambridge Analytica & expands investigation of #Brexit’s main funder Arron Banks. Progress. #BrexitShambles #PeoplesVote https://t.co/GdX1aJFJiM

— Ben Bradshaw 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BenPBradshaw) 10 juillet 2018