بطولة أفريقيا للمحليين: فوز السودان على غينيا

فاز المنتخب السوداني على المنتخب الغيني مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الأمم الافريقية للمحليين (شان 2018) التي انطلقت أمس السبت في المغرب.

وتقدم المنتخب السوداني عبر لاعبه عمر سليمان في الدقيقة 20، قبل أن يعود المنتخب الغيني ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 55 بواسطة أمادو كمارا.

وسجل سيف تيري هدف الفوز للسودان في الدقيقة 75، علما ان اللاعب نفسه كان قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ويلتحق السودان بالمنتخب المغربي في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، فيما بقي المنتخبان الموريتاني والغيني في المؤخرة من دون نقاط.