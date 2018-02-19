بنك أفريقي يبحث عن فرص الاستثمار في موريتانيا

عقدت بعثة من البنك الإفريقي للإيراد والتصدير « آفريكسيم بنك »، اليوم الاثنين، اجتماع عمل مع الحكومة الموريتانية وبعض المؤسسات العمومية.

الاجتماع الذي جرى في مقر البنك المركزي بنواكشوط، ضم فريق عمل من البنك المركزي، ووفد حكومي يضم وزير الاقتصاد والمالية ووزير البترول والطاقة والمعادن والإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم ورئيس المنطقة الحرة بانواذيبو.

وتم خلال الاجتماع بحث آفاق الاستثمار والفرص التي يتيحها السوق الموريتاني للهيئات المماثلة لآفريكسيم بنك، الذي يزور موريتانيا للتعاون مع بنكها المركزي.

ويرأس بعثة البنك الأفريقي بينيديكت أوكي أوراماه، رئيس الهيئة المالية الإفريقية، كما تضم في عضويتها مسؤولين سامين في البنك، بالإضافة إلى رجال أعمال أفارقة وفاعلين في القطاع الخاص بإفريقيا.

وتم إنشاء البنك الإفريقي للإيراد والتصدير بقرار مشترك بين الحكومات الإفريقية، وهيئات إفريقية اقتصادية، ومستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة لهيئات استثمارية ومالية غير إفريقية. ويقوم البنك المذكور بتمويل وترقية وتطوير التبادلات التجارية بين الدول الإفريقية ومختلف مناطق العالم.