بعثة طبية إسبانية تجري عمليات لتركيب المفاصل في نواكشوط





بدأت بعثة طبية اسبانية اليوم الأربعاء في إجراء عمليات جراحية بمركز جراحة العظام والحروق البليغة التابع لمركز الإستطباب الوطني في نواكشوط .



وسيستفيد من تدخلات هذه البعثة المتخصصة في تركيب مفاصل صناعية للركبة والورك، ثمانية أشخاص ستجرى لهم عمليات من طرف خبير جراحي، وآخر في المعدات الطبية، بالتعاون مع الطاقم الطبي بمركز جراحة العظام والحروق البليغة.



وحسب الشيخ ولد أنه ، رئيس مصلحة العظام والكسور والحروق البليغة فإن "نجاح العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن، سيمكن المستفيدين من استرجاع وظيفة المفاصل".



وأضاف أن عمليات تركيب المفاصل للركبة والورك التي تجري في المركز، كان علاجها يتطلب الرفع إلى الخارج، وهو ما يكلف صندوق التأمين الصحي الكثير من الموارد، وأصبح المريض يحصل على العلاج في وطنه ، فضلا عن مساهمتها في تكوين الطاقم الطبي وتطوير مهارات الكادر الطبي بالمركز.



وتم تأسيس مركز جراحة العظام والحروق البليغة عام 2016، واستقبل عدة بعثات طبية من مختلف دول العالم، لإجراء عمليات جراحية لتركيب المفاصل، وأخرى في مجال المنظار وجراحة اليد، وعلاج الحروق البليغة والتجميل .

