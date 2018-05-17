بعد حادث “سينلوي”.. الرئيس السنغالي يطالب بتسريع المنح

أعطى الرئيس السنغالي ماكى صال، أوامره بتسريع ملف المنح بعد الأحداث التى شهدتها جامعة “غاستون بيرجى” فى سينلوى، و أسفرت عن مقتل طالب، و جرح عشرين آخرين بينهم ثمانية عشر من الأمن.

وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء تحدث الرئيس السنغالي عن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء 15 مايو 2017 في جامعة غاستون بيرجى في سينلوى ، و وقف دقيقة صمت ترحما على روح الطالب محمد فالو سين ، طالب السنة الثانية من الآداب العصرية الذي فقد حياته خلال المظاهرات.

و حث صال الحكومة على تسليط الضوء في أقرب وقت ممكن، على الأسباب التي أدت إلى تأخير المنح الدراسية، الذى كان السبب الرئيسي للأحداث التي تسببت فى حادث “الموت غير المقبول”، و أمر باتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد المسؤولية عنه.

وأمر صال بإيفاد بعثة من المفتشية العامة للدولة (IGE) للقيام بمراجعة نظام وإجراءات دفع المنح الدراسية.

وجدد رئيس الدولة أوامره للحكومة بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وسيلة دفع عملية و فعالة للمنح الدراسية المقدمة للطلاب السنغاليين فى تاريخها المناسب.