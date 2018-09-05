بعد فرز 99٪.. صراع على آخر مقاعد نواكشوط البرلمانية

وصلت عملية الفرز ومركزة نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى لائحة نواكشوط، إلى مراحلها الأخيرة إذ لم يتبق سوى قرابة 1 في المائة من الأصوات، وهي عبارة عن مركز وحيد من أصل 655 مكتب تصويت موزعة في نواكشوط.

وبحسب النتائج التي أسفر عنها هذا الفرز فإن جميع المقاعد البالغ عددها 18 مقعداً تم حسمها، باستثناء مقعد واحد يتنافس عليها مرشحا حزب المستقبل (1853 صوتاً) وحزب عصبة الموریتانیین من أجل الوطن (1827 صوتاً).

وجاء ترتيب الأحزاب الأخرى كما يلي:

التجمع الوطني للإصلاح و التنمیة « تواصل » حصل على 17679 صوتاً، أي ما يمنحه ثلاثة مقاعد.

الاتحاد من أجل الجمهورية حصل على 17328 صوتاً، اي ما يمنحه ثلاثة مقاعد.

تكتل القوى الدیمقراطیة حصل على 6232 صوتاً، اي ما يمنحه مقعداً واحداً.

اتحاد قوى التقدم حصل على 4991 صوتاً، اي ما يمنحه مقعداً واحداً.

حزب الصواب حصل على 4356 صوتاً، اي ما يمنحه مقعداً واحداً.

التحالف الشعبي التقدمي حصل على 3810 أصوات، اي ما يمنحه مقعداً واحداً.

الاتحاد من اجل الدیمقراطیة و التقدم حصل على 3002 صوتاً، أي ما يمنحه مقعداً واحداً.

حزب الغد الموریتاني حصل على 2650 صوتاً، أي ما يمنحه مقعداً واحداً.

تحالف: حزب الوفاء الموریتاني, حزب طلیعة التغییر الدیمقراطي حصل على 2312 صوتاً، أي ما يمنحه مقعداً واحداً.

حزب الشورى من أجل التنمیة حصل على 2234 صوتاً، اي ما يمنحه مقعداً واحداً.

حزب التحالف الوطني الدیمقراطي حصل على 2183 صوتاً، أي ما يمنحه مقعداً واحداً.

حزب الكرامة حصل على 2116 صوتاً، أي ما يمنحه مقعداً واحداً.

الحزب الوحدوي لبناء موریتانیا حصل على 2028 صوتاً، أي ما يمنحه مقعداً واحداً.

وبقي المقعد الأخير في انتظار فرز بقية الأصوات للحسم ما بين حزبي المستقل وعصبة الموریتانیین من أجل الوطن.