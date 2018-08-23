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بعد فوزه فى الانتخابات ..الرئيس المالي يزور موريتانيا

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 3 دقائق
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أفادت مصادر خاصة ل”صحراء ميديا” أن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا سيصل زوال اليوم الخميس للعاصمة الموريتانية نواكشوط، بعد أيام من فوزهفى الانتخابات الرئاسية فى مالي.

وحسب المصادر فإن الرئيس المالي سيقضي عدة ساعات فى موريتانيا ، سيلتقي خلالها بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز .

وأعلن في مالي الأسبوع الماضي عن فوز الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما بوبكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ، بحصوله على نسبة 67 في المائة من الأصوات.

وأفادت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الحوزة الترابية المالية، أن المرشح ابراهيما بوبكر كيتا حصل على نسبة 67.17 في المائة من الأصوات، فيما حصل منافسه سومايلا سيسي على نسبة 32.83 في المائة من الأصوات.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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