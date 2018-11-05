بعد قرار ترامب.. خارجية موريتانيا تلتقي السفير الأمريكي

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي في نواكشوط مايكل دودمان.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من الإعلان عن اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعفاء موريتانيا من بعض المزيا التجارية والاقتصادية بسبب عدم جديتها في محاربة العبودية.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) في برقية صباح اليوم إن اللقاء بين الوزير والسفير « تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ».

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن اللقاء تم بحضور مريم أوفي، السفيرة مديرة الشؤون الأمريكية والآسيوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

ولم تكشف المصادر الرسمية إن كان قد تطرق اللقاء للقرار الأمريكي الأخير، والذي وصفه الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية بأنه « خيانة » لعلاقات الصداقة التي تربط البلدين.