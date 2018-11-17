بعد ليلة من الانتظار.. ركاب الموريتانية يغادرون المغرب

قضى ركاب رحلة تابعة لشركة « الموريتانية للطيران » الليلة البارحة (ليل الجمعة/السبت) في أحد فنادق مدينة الدار البيضاء المغربية في انتظار وصول طائرتهم القادمة من نواكشوط، في ظل أزمة خانقة تعاني منها الشركة منذ عدة أيام بسبب تعطل طائرتين من أسطولها.

وتسبب ارتباك مواعيد رحلات « الموريتانية للطيران » في تزايد عدد الركاب العالقين في المطارات، وخاصة مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وكانت طائرة من نوع بوينغ 738 قد حطت أمس في مطار مراكش الدولي بعد أن منعتها الأحوال الجوية السيئة من الهبوط في مطار محمد الخامس، ولكنها نجحت في الهبوط بعد تحسن الأحوال الجوية ونقلت صباح أمس ركاباً تأخرت رحلتهم التي كان من المفترض أن تغادر مساء الخميس.

وأكدت المصادر أن نفس الطائرة عادت فجر اليوم إلى مطار محمد الخامس من أجل نقل الركاب الذين تأخرت رحلتهم المفترضة مساء الجمعة، ولكن هؤلاء الركاب وصلوا إلى المطار منذ ساعات المساء الأولى وقاموا بجميع إجراءاتهم في انتظار الطائرة التي لن تصل إلا فجر اليوم.

وأثار نبأ تأخر الطائرة انزعاج العديد من الركاب الذين بقوا عالقين في المطار، ما دفع « الموريتانية للطيران » إلى حجز فندق لركابها في انتظار وصول طائرتهم.

وقالت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » إن حالة الارتباك في مواعيد رحلات « الموريتانية للطيران » ستنتهي اليوم السبت، وذلك بعد أن عادت طائرة بوينغ 738 ماكس إلى الخدمة، والتمكن من تصحيح وضعية الرحلات المتأخرة.

وواجهت الشركة الكثير من الانتقادات خلال الأيام الماضية، وبدأ الحديث عن معاناتها من مشاكل مالية، ولكن الجهات الرسمية في موريتانيا نفت هذه التهم وقالت إن وضعية الشركة تتحسن ولا تعاني من اي مشاكل.