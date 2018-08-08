بعد وصول الحجاج الموريتانيين.. إشادة بالسفارة السعودية

أشادت اتحادية السياحة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، بالعمل الذي قامت به سفارة المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل حصول الحجاج الموريتانيين على التآشر، ما مكن من اكتمال وصول الحجاج الموريتانيين إلى الأراضي المقدسة في الوقت المناسب.

وقالت الاتحادية في بيان صحفي إن السفارة السعودية بنواكشوط بذلت جهوداً كبيرة لتنظيم منح التآشر، وأضافت أنها تشيد بما قالت إنه « مستوي التنظيم الجيد الذي شهده نظام منح التأشيرات للحج على مستوى السفارة ».

البيان الموقع من طرف المسؤول عن وكالات الحج والعمرة ونائب رئيس الاتحادية أحمد ولد اعلي، أكد أن جميع التأشيرات تم استصدارها « بكل انسيابية ويسر، مما جعل أكثرية الحجاج يوجدون في المدينة المنورة حالياً ».

وشكر البيان السفير السفير السعودي ومسؤول الشؤون القنصلية وكل طواقم العمل بالسفارة « لما بذلوه من جهد خاص يستحق الإشادة »، وفق نص البيان.

واكتمل صباح اليوم الأربعاء وصول أفواج الحجاج الموريتانيين إلى الديار المقدسة استعدادًا لأداء فريضة الحج لموسم 1439 هجرية.