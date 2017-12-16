بلجيكا ترفع مساهمتها في قوات الأمم المتحدة بمالي





قررت بلجيكا الرفع من مساهمتها ، المخصصة لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي .





وبحسب ما أوردت يومية "لانديباندون"،فإن مجلس الوزراء البلجيكي صادق على الالتزام بإرسال حوالي 20 جنديا لدعم قيادة قوات المينوسما ، ابتداء من شهر يناير المقبل، وحتى سبتمبر من العام 2018 .





وستقوم بلجيكا بنشر سبعة عشر جنديا آخرين في العاصمة باماكو، ومدينة وغاو لمدة سنة ابتداء من شهر يناير 2018 .





وأنشئت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالي في أبريل 2013 وشمل تفويضها دعم العملية السياسية ومراقبة وضع حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

