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بلجيكا ترفع مساهمتها في قوات الأمم المتحدة بمالي


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 16 ديسمبر 2017 - 11:13



بلجيكا ترفع مساهمتها في قوات الأمم المتحدة بمالي

 

قررت بلجيكا الرفع من مساهمتها ، المخصصة لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي .


وبحسب ما أوردت يومية "لانديباندون"،فإن مجلس الوزراء البلجيكي صادق على الالتزام بإرسال حوالي 20 جنديا لدعم قيادة قوات المينوسما ، ابتداء من شهر يناير المقبل، وحتى  سبتمبر من العام 2018 .


وستقوم بلجيكا بنشر  سبعة عشر جنديا آخرين في العاصمة باماكو، ومدينة وغاو لمدة سنة ابتداء من شهر يناير 2018 .


وأنشئت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالي في أبريل 2013 وشمل تفويضها دعم العملية السياسية ومراقبة وضع حقوق الإنسان وحماية المدنيين. 



الكلمات المفتاحية : بلجيكا, قوات حفظ السلام, مالي
 
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