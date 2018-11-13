بلجيكا توفد المسؤول المكلف بالهجرة إلى موريتانيا

بحث الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير صباح اليوم الثلاثاء كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن، ملفي الهجرة والتعاون المرتبط بها.

وقال المسؤول البلجيكي بعيد الاجتماع إنه أطلع ولد البشير “على فحوى الاتفاق الموقع بين بلجيكا وموريتانيا في مجال الهجرة ومجالات التعاون المرتبطة بها”.

مضيفا أن موضوع الهجرة يشكل ابرز التحديات التي تواجهها اوروبا وافريقيا معا”، معبرا عن تفاؤله بمستوى التعاون مع موريتانيا في هذا الصدد لصناعة مستقبل واعد في رفع هذا التحدي”.

ووصل كاتب الدولة البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكن ليل الإثنين/الثلاثاء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في زيارة يلتقي خلالها عددا من أعضاء الحكومة.

ويرأس كاتب الدولة البلجيكي وفدا رفيع المستوى من بلاده،وسيجرى خلال مدة زيارته لنواكشوط، التي تستمر يومين، عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة، لبحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وبلجيكا وسبل تعزيزها .

وسبق لتيو فرنكلين أن تعهد العام الماضي بالعمل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال في تصريحات له إنه “لا يوجد مأوى للمهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا”، مضيفا أن “هؤلاء لا يرغبون فى طلب اللجوء لبلجيكا، وإنما يسعون للوصول إلى انجلترا، أنا لا يهمنى المهاجرون غير الشرعيين، سيتم القبض على هؤلاء وإعادتهم إلى بلادهم، إن لم يعودوا طوعا”.