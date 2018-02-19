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بوتفليقة وماكرون يناقشان الوضع في مالي وليبيا

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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ناقش الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع الأمني في كل من مالي وليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) إن المباحثات التي أجراها الرجلان تمت عبر اتصال هاتفي، نقلاً عن بيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وأضاف ذات المصدر أن الرجلان تبادلا وجهات النظر حول الوضع في مالي وليبيا، وبحثا « سبل وإمكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائري-الفرنسي ».

ويحتجب الرئيس الجزائري عن الظهور منذ فترة من الزمن بسبب وضعه الصحي الحرج.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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