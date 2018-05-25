بوتين يبدي استعداد روسيا لتوسيع التعاون مع افريقيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لمواصلة توسيع التعاون مع بلدان أفريقيا، والمشاركة في برامج المساعدات الدولية لأفريقيا

وجاء في رسالة تهنئة وجهها بوتين للدول الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا، والتي نشرت على الموقع الرسمي للكرملين اليوم الجمعة: “أود أن أؤكد من جديد استعداد الجانب الروسي مواصلة توسيع العلاقات الودية التقليدية مع الشركاء الأفارقة، سواء على المستوى الثنائي أو التعاون متعدد الأطراف، وكذلك مواصلة المشاركة بنشاط في برامج مساعدة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وبريكس”.

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا تدعم الجهود الرامية لبناء نظام عالمي ديمقراطي عادل، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة العابرة للحدود، والتهديدات والتحديات الأخرى للأمن الإقليمي والعالمي.

ويصادف يوم أفريقيا يـ25 مايو من كل عام ويرمز لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، حيث وقع قادة 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاقا تأسيسيا في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا.