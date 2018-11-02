بوريطه يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من العاهل المغربي

سلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه، صباح اليوم الجمعة، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال بوريطه في تصريح صحفي عقب لقائه مع الرئيس الموريتاني: « كان لي شرف أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية كمبعوث من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حاملاً رسالة من جلالة الملك إلى فخامة الرئيس ».

وأوضح بوريطه أن « الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذلك بالوضع الإقليمي »، مشيراً إلى أنه « على المستوى الثنائي هناك رغبة مشتركة في خلق دينامية قوية في العلاقات المغربية – الموريتانية على كل المستويات ».

وأكد وزير الخارجية المغربي أن « هناك رغبة مشتركة من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس للدفع بهذه العلاقات إلى المستوى الذي تستحقه بالنظر إلى الروابط القوية بين البلدين وبين الشعبين ».

وأشار في هذا السياق إلى أنه « ستكون هناك في المستقبل محطات مهمة، في إطار هذه الدينامية التي يريدها جلالة الملك وفخامة الرئيس ».

من جهة أخرى قال بوريطه إن رسالة العاهل المغربي تطرقت للوضع الإقليمي، مشيراً إلى أن الرئيس الموريتاني « قدم تصوراً حول الوضع في المنطقة بالخبرة التي لديه، والدور الذي تقوم به موريتانيا على المستوى الإقليمي »، موضحاً أن « ذلك جزء من الحوار الدائم بين البلدين ».

وكان بوريطه قد حل بنواكشوط ليل الخميس/الجمعة واستقبل من طرف وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.