بول كاغامي: الهجرة مشكلة لإفريقيا وللقارات الأخري

قال رئيس رواندا الرئيس الدوري للإتحاد الافريقي بول كاغامي إن الهجرة تمثل مشكلة لإفريقيا ولمختلف القارات الأخري، لذلك العمل بطريقة أكثر تنسيقا وتنظيما لمتابعة المسألة.

دعا كاغامي خلال مؤتمر صحفي بعيد اختتام القمة بنواكشوط غلى التنسيق بين القارة وأوروبا مقصد معظم المهاجرين، للتصدي لهذه الظاهرة، مؤكدا أنهم يعملون على حل المشكلة بشكل جدري.

من جهته رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي فقد أكد خلال المؤتمر الصحفي إن الاتحاد يسعي لحل مشكلة المهاجرين، من خلال السعي لتكامل القارة، مؤكدا قدرة افريقيا على التصدي لها .