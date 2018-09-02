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بير أم غرين: حادث سير يودي بحياة شخص

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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حوادث السير تودي بحياة أعداد كبيرة من الموريتانيين
حوادث السير تودي بحياة أعداد كبيرة من الموريتانيين

أودى حادث سير وقع اليوم الأحد، إلى الشمال من مدينة بير أم غرين، في أقصى الشمال الشرقي من موريتانيا، بحياة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

وقال مراسل « صحراء ميديا » في المنطقة إن الحادث وقع عندما انقلبت سيارة كانت قادمة من مخيمات تيندوف، جنوب غربي الجزائر، متوجهة إلى مدينة بير أم غرين الموريتانية.

وانقلبت السيارة عدة مرات، في حادث يعتقد أن سببه الإفراط في السرعة.

وتسبب الحادث في مصرع أحد الركاب على الفور، بينما أصيب طفل وسيدة كانا على متن السيارة، وصفت مصادر طبية جروحهما بأنها متوسطة.

ونقل المصابان إلى المركز الصحي في مدينة بير أم اكرين لتلقي العلاج.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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