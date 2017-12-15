بيل غيتس يواجه الجفاف فى أفريقيا ب 315 مليون دولار



وعدت مؤسسة بيل غيتس الخيرية بتخصيص غلاف مالي بقيمة 315 مليون دولار لمساعدة الفلاحين الاكثر فقرا بافريقيا على مواجهة التغيرات المناخية.



وذكر بلاغ للمؤسسة نشر بباريس بمناسبة انعقاد القمة الدولية حول المناخ أن 300 مليون دولار سيتم استثمارها ما بين 2018 و2020 من أجل المساعدة في البحث وانتقاء بذور الارز والذرة والفاصوليا التي تقاوم الجفاف، والحرارة والآفات.



وستخصص هذه المبالغ لإيجاد مقاربات للامراض الفيروسية التي تصيب الكسافا والبطاطا الحلوة ، وتطوير تقنيات للتدبير الفلاحي في ارتباط مع الحفاظ على خصوبة التربة.



كما أعلنت مؤسسة بيل غيتس عن إطلاق برنامج للدعم بالشراكة مع مؤسسات دولية بقيمة 15 مليون دولار إضافية على مدى خمس سنوات لفائدة 600 باحث أفريقي وأروبي يشتغلون على الفلاحة الافريقية والتغيرات المناخية.



وتوخت قمة ( وان بلانيت ساميت) التي تعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبتعاون مع الامم المتحدة والبنك العالمي، أساسا البحث عن حلول تمويلية للمشاكل الناجمة عن الاحتباس الحراري.

