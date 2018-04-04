موافقة منتخب موريتانيا تؤجل بطولة شمال إفريقيا

قرر اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، تأجل انطلاق بطولته لأقل من 15 سنة، في انتظار الموافقة الرسمية من لمنتخب موريتانيا، بعدما منح اتحادها موافقته المبدئية.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، من 2 إلى 9 إبريل الجاري بمدينة تلمسان الجزائرية، لكن انطلاقها تأجل حتي التاسع من ابريل، وتستمر إلى غاية 16 من الشهر نفسه.

وحسب تصريح ادلي به رئيس اللجنة المنظمة للدورة الجزائري عبد الكريم بن عودة اليوم الأربعاء فإن مشكلا يتعلق بالحجز، واجه بعض المنتخبات المشاركة في التنقل إلى الجزائر ما ساهم أيضا في تأخير الدورة بأسبوع.

وأبرز نفس المسؤول أن منتخبي تونس وليبيا منحا موافقتهما الرسمية للمشاركة في البطولة إلى جانب البلد المنظم الجزائر، في انتظار الموافقة الرسمية لمنتخب موريتانيا بعدما منح اتحاد هذا البلد موافقته المبدئية.

وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة يتوج الفائز بأكبر عدد من نقاطها باللقب وتلعب المباريات المبرمجة على ملعب “العقيد لطفي” الذي أعيد افتتاحه بداية السنة الجارية .