استعرضت شركة « تازيازت موريتانيا المحدودة »، الأسبوع الماضي، مشروع توصعة منجمها للذهب في موريتانيا، خلال مشاركتها في مؤتمر « إندبا » الدولي، الذي يعقد كل سنة في مدينة « كيب تاون » الجنوب أفريقية.

وقام الرئيس المدير العام لكينروس، بول رولينسون، بتقديم مشروع توسعة تازيازت كما أشاد بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية لتطوير الصناعة المعدنية في البلد.

وحضر إلى « إندبا » عدة ممثلين لكينروس من بينهم مايك سيلفستر، رئيس تازيازت موريتانيا المحدودة، ودانيال ماريني، المدير العام والمدير الوطني لتازيازت، وأحمد حمادي، مدير واجهة الموقع لمشروع توسعة تازيازت.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن الوفد المشارك اغتنم فرصة هذا المؤتمر لترويج تازيازت وكذا علاقاتهم مع الحكومة الموريتانية، داعمين الجهود المبذولة من طرف وزارة البترول والطاقة والمعادن والتي شاركت بوفد في الحدث.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، قدم « بول رولينسون » عرضا حول تطوير منجم تازيازت، وركز المحاضر في البداية على الاستقرار القانوني والجبائي لموريتانيا قبل أن يثمن المناخ الذي تستغل فيه كينروس منجم تازيازت منذ 2010.

وقال: « حصلت تازيازت على دعم هام من الحكومة الموريتانية يساعد على ترقية وتطوير الصناعة المعدنية في موريتانيا ويزيد الفوائد التي يمكن لهذه الأخيرة أن تجلبها للبلد ولسكانه ».

وأشار الرئيس المدير العام لكينروس إلى أن تغييرات عديدة ستحصل مع مشروع التوسعة من مرحلتين، وبفضل الزيادة المنتظرة للإنتاج، يسعى مشروع التوسعة إلى مضاعفة إنتاج تازيازت أربع مرات وتخفيض التكاليف في نفس الوقت، وقال: « لقد ظل دائما هدف كينروس في تازيازت هو إيجاد الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة منجمها الذي هو من الدرجة العالمية ».

كما حدت تفاصيل التوسعة من مرحلتين والتي تشمل استثمارا إجماليا بمبلغ نحو 32 مليار أوقية – نقد جديد (حوالي 900 مليون دولار أمريكي) بالرئيس المدير العام وممثلي الشركة للتذكير بجهود الحكومة الموريتانية لترقية الصناعة المعدنية للبلد.

وخلص إلى الحديث عن المساهمات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية للشركة التي أعطت الأولوية بشكل خاص لتنمية القطاع الخاص بأكثر من 53 مليار أوقية – نقد جديد (1,5 مليار دولار أمريكي) تم إنفاقها مع ممونين ومقاولين موريتانيين ما بين 2011 و 2016، مضيفا : “تعتز تازيازت بعمالتها الممتازة التي كانت أساسية في نجاحها. مع مرور الوقت، وبشكل منسجم مع قناعاتها الأساسية، قلصت كينروس عدد وظائف الأجانب وهي تكتتب على مستوى السوق المحلية التي توفر حاليا أكثر من 90% من موظفي تازيازت موريتانيا المحدودة ش.م”.

كما أقامت كينروس جناح عرض خلال الأيام الأربعة التي استغرقها المؤتمر المعدني المنعقد في المركز الدولي للمؤتمرات في /إندبا/ في /كيب تاون/ (جنوب إفريقيا). وقد استقطب جناح كينروس العديد من الزوار.

يجمع مؤتمر /إندبا/ المعدني كل سنة قرابة 7000 مستثمر وعضو حكومة وممثل مؤسسة مع فكرة تعزيز التواصل بين مجموع هؤلاء الفاعلين المعدنيين. ويعتبر /إندبا/ الحدث الإفريقي الأهم بالنسبة لشعبة المعادن لأنه يحتل المرتبة الثالثة من بين المؤتمرات المعدنية الدولية في العالم.