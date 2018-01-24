تجدد الاحتجاجات المطالبة باكتتاب الأطباء والأخصائيين

نظم عدد من الأطباء العامين، والأطباء الأخصائيين غير المكتتبين اليوم الأربعاء، وقفة أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة باكتتابهم.

ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات تطالب بتدخل الرئيس الموريتاني لحل مشكلتهم، التي مضى عليها أكثر من خمسة عشر شهرا دون أن تجد سبيلا للحل.

وقال الأطباء في بيان لهم بعيد الوقفة إنهم طالبوا بزيادة عدد المكتتبين ليشمل كل الأطباء، وهو ما لم تستجب له الوزارة.

وأضاف البيان أن رفض الوزارة دفعهم إلى الإحتجاج والدخول في مقاطعة المسابقة التي نظمتها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع نقابة الأطباء الموريتانيين؛ الهيئة التي ترعى مصالح كل طبيب والدفاع عنه وعن مصالحه.