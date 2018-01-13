افتتحت جمعية حماية حي القديمة في تجكجة، وسط موريتانيا، ليل الجمعة/السبت أياما ثقافية لحماية وترميم المدينة القديمة.

وقال القائمون على الجمعية التي تسعى لنفض الغبار عن تراث مدينة تجكجة إن الأيام الثقافية ستقدم فيها عروض، ومحاضرات حول الوضعية الحالية للمدينة القديمة، “وإشكالية الصيانة والترميم”، بالإضافة إلى معرض للمخطوطات.

وأضاف القائمون على جمعية حماية حي القديمة في تصريح لـ”صحراء ميديا” أن الجمعية تسعى من خلال الأيام الثقافية التي تستمر ثلاثة أيام إلى التعريف بـ”حي اكصر تجكجة القديم”، وترميم بعض الأماكن والشوارع القديمة بالحي.