تجهيزات يابانية لتعزيز السلامة في مطارات موريتانيا

تسلمت موريتانيا اليوم الاثنين، تجهيزات أمنية ومعدات خاصة بأمن الطيران المدني، تهدف للرفع من مستوى السلامة داخل المطارات الموريتانية، مقدمة من امبراطورية اليابا.

تصل قيمة الهبة اليابانية لـ 200 مليون ين ياباني، وهو ما يناهز 64 مليون أوقية جديدة، مخصصة لمطار نواكشوط الدولي أم التونسي، ومطار نواذيبو شمالي البلاد.

وتشمل التجهيزات مجموعة من أجهزة كشف الأمتعة، عن طريق الأشعة السينية، وبوابات للكشف عن المعادن، وكواشف يدوية، ووحدة متنقلة للكشف عن المتفجرات.

وخلال تسليم المعدات تعهدت اليابان بتكوين أربعة فنيين من الوكالة الوطنية للطيران المدني الموريتانية، لصيانة وتشغيل هذه المعدات.

وكشف الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل الموريتاني سيد احمد ولد ابراهيم، أنه إضافة إلى هذه التجهيزات هناك حافلة تتسع لـ 30 شخصا، وسيارتان رباعيتا الدفع، مخصصتان للتفتيش، وكمية كبيرة من قطع الغيار لمختلف المعدات، التى تم اقتناؤها فى اطار الهبة.

وأكد السفير الياباني في نواكشوط، هيسا تسوغوشيميزو عزم بلاده مواصلة دعم موريتانيا، والعمل على تعزيز قواعد السلامة والاستقرار، آملا ان تحقق هذه التجهيزات الأهداف المرجوة منها.