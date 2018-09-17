تحالف المعارضة: الدولة كانت خصمنا خلال الانتخابات

أكد التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية في موريتانيا أن الانتخابات الأخيرة لم تكن عادلة لأن الخصم فيها كان أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب المشكلة للحلف اليوم الاثنين في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، للتعليق على الانتخابات.

وهنأ محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، الناخبين الذين صوتوا للمعارضة لأنهم قاموا بجهد مضني من أجل التعبير عن رفضهم في ظروف سيئة على كل المستوايات.

وأضاف أنهم “حققوا نتيجة مشرفة على امتداد التراب الوطني، رغم دخول الرئيس على الخط من أجل دعم حزبه، ومع ذلك أرغم على الشوط الثاني”

واعتبر ولد مولود أن النظام فشل فشلا سياسيا وليس انتخابيا، وأن نزوله للساحة الانتخابية كان فضيحة.

وأشار الرئيس الدوري للمنتدى أن “الدولة كانت تستخدم أساليب قذرة من رشوة وابتزاز ، وأنما حدث في الانتخابات هو عملية اختطاف لأصوات الناخبين.