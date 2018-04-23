تحديد اليوم الأول من رمضان فلكيا

قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون، إن شهر رمضان المبارك يدخل فلكيا يوم الخميس، الموافق 17 مايو المقبل.

وأضاف السعدون في تصريح لـ”كونا”، أن ظروف رؤية هلال رمضان تتمثل بأن القمر يقترن مع الشمس الساعة 7 و57 دقيقة فجر الأربعاء 16 مايو، والشرط الأول لرؤية الهلال هو الاقتران، إذ تكون الشمس والقمر والأرض بمستوى واحد تقريبا، ويكون القمر ما بين الأرض والشمس.

وذكر أنه في مساء يوم الأربعاء 16 مايو تغيب الشمس الساعة 6 والدقيقة 16 مساء، ويغيب القمر الساعة 6 والدقيقة 42 مساء، ويكون عمر القمر وقت مغيب الشمس 13 ساعة و19 دقيقة، وهو الوقت ما بين الاقتران ومغيب الشمس.

وبيَّن أن مدة مكث القمر 26 دقيقة، وهو الوقت الذي يبقى القمر فوق الأفق الغربي بعد مغيب الشمس، في حين الاستطالة تكون 8 درجات و41 دقيقة، وهي الزاوية ما بين الأرض والقمر والشمس، كما يرسم مثلث تكون الأجرام الثلاثة على رؤوس المثلث، ويكون ارتفاع القمر عن الأفق الغربي بعد مغيب الشمس 5 درجات و13 دقيقة.

وأشار السعدون إلى أن من ظروف رؤية الهلال يتبين أنه بالإمكان رؤيته بالمناظير في الكويت، أما بالمغرب العربي، فيشاهد بالعين المجردة.