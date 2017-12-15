تحذير أمريكي من "مظاهرات عنيفة" في موريتانيا

Countries where #US embassies have warned of potentially violent protests this week/weekend over #Jerusalem decision:

Afghanistan

Austria

Bulgaria

Canada

Chile

Cyprus

Greece

Hungary

Italy

Japan

Jordan

Malaysia

Norway

Poland

South Africa

Sudan

Suriname

Switzerland

Turkey

Uruguay

— Matt Lee (@APDiploWriter) 15 décembre 2017

+ Mauritania

— Matt Lee (@APDiploWriter) 15 décembre 2017

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، من اندلاع مظاهرات "عنيفة" في موريتانيا ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.وشملت التحذيرات الأمريكية قائمة من البلدان من ضمنها ثلاث دول عربية فقط، هي: موريتانيا، السودان والأردن.وضمت القائمة المرشحة لأن تشهد مظاهرات عنيفة ضد ترامب 24 دولة، من ضمنها دول إسلامية من أبرزها أفغانستان وماليزيا وتركيا، كما ضمت بلداناً أخرى مثل: اليابان وإيطاليا وفرنسا.وشهدت موريتانيا خلال الأيام الماضية عدة احتجاجات ضد القرار الأمريكي، شارك فيها مختلف أطياف المجتمع من السياسيين والمحامين والصحافة، بالإضافة إلى العلماء والأئمة.