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تحذير أمريكي من "مظاهرات عنيفة" في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 15 ديسمبر 2017 - 20:51



تحذير أمريكي من "مظاهرات عنيفة" في موريتانيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، من اندلاع مظاهرات "عنيفة" في موريتانيا ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
 
وشملت التحذيرات الأمريكية قائمة من البلدان من ضمنها ثلاث دول عربية فقط، هي: موريتانيا، السودان والأردن.
 
وضمت القائمة المرشحة لأن تشهد مظاهرات عنيفة ضد ترامب 24 دولة، من ضمنها دول إسلامية من أبرزها أفغانستان وماليزيا وتركيا، كما ضمت بلداناً أخرى مثل: اليابان وإيطاليا وفرنسا.
 
وشهدت موريتانيا خلال الأيام الماضية عدة احتجاجات ضد القرار الأمريكي، شارك فيها مختلف أطياف المجتمع من السياسيين والمحامين والصحافة، بالإضافة إلى العلماء والأئمة.
 


الكلمات المفتاحية : الولايات المتحدة, ترامب, عنف
 
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