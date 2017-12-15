تحذير أمريكي من "مظاهرات عنيفة" في موريتانيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، من اندلاع مظاهرات "عنيفة" في موريتانيا ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وشملت التحذيرات الأمريكية قائمة من البلدان من ضمنها ثلاث دول عربية فقط، هي: موريتانيا، السودان والأردن.
وضمت القائمة المرشحة لأن تشهد مظاهرات عنيفة ضد ترامب 24 دولة، من ضمنها دول إسلامية من أبرزها أفغانستان وماليزيا وتركيا، كما ضمت بلداناً أخرى مثل: اليابان وإيطاليا وفرنسا.
وشهدت موريتانيا خلال الأيام الماضية عدة احتجاجات ضد القرار الأمريكي، شارك فيها مختلف أطياف المجتمع من السياسيين والمحامين والصحافة، بالإضافة إلى العلماء والأئمة.
Countries where #US embassies have warned of potentially violent protests this week/weekend over #Jerusalem decision:
Afghanistan
Austria
Bulgaria
Canada
Chile
Cyprus
Greece
Hungary
Italy
Japan
Jordan
Malaysia
Norway
Poland
South Africa
Sudan
Suriname
Switzerland
Turkey
Uruguay
— Matt Lee (@APDiploWriter) 15 décembre 2017
+ Mauritania
— Matt Lee (@APDiploWriter) 15 décembre 2017