تدشين مشاريع تنموية لمفوضية الأمن الغذائي فى ولاية “اترارزة”

دشنت مفوضة الأمن الغذائي، نجوى بنت الكتاب، اليوم الخميس ،فى تجمع قرى “اعويفية” بمقاطعة كرمسين على تدشين شبكة مائية لصالح سكان التجمع.

و تشمل الشبكة المائية حنفيات وأحواض للسقاية ومضخة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى توصيلات الشبكة المائية للمنازل، وتبلغ كلفة المشروع 19مليون اوقية قديمة.

وفى بلدة الزيرة التابعة لبلدية اتجاكو” تفقدت المفوضة مشروعا للخضروات على مساحة هكتارين تم تحهيزه بمعدات الري والزراعة ومضخة لصالح 100 أسرة وذلك بغلاف مالي يتجاوز 8 ملايين اوقية.

وشملت جولة مفوضة الأمن الغذائي فى ولاية الترارزة قرية القاهرة التابعة لمقاطعة كرمسين حيث مولت المفوضية ورشة للخياطة لفائدة التعاونيات النسوية بالقرية، وتم تشيد مبني متعدد المرافق وتجهيزه بماكينات الخياطة والصباغة، كما سلمت المفوضة مبلغا ماليا للتعاونيات النسوية لتشغيل الورشة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج شامل لإنجاز 140 مشروعا صغيرا فى ستة ولايات من بينها مشاريع الغذاء مقابل العمل ومشاريع مدرة للدخل ومشاريع تنموية متنوعة، ممول بغلاف مالي قدره 550 مليون اوقية قديمة بدعم من التعاون الياباني.

ورافق المفوضة فى جولتها السفير الياباني المعتمد فى موريتانيا.