ترامب: أحترم أفريقيا وتيلرسون فى القارة مارس

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب في بريد الكتروني إلى القادرة الافارقة إن بلاده “تحترم كثيرا” الافارقة وفقا لمصادر دبلوماسية .

وتأتى رسالة الرئيس الأمريكي بعد أسبوعين على موجة استياء ناجمة عن تصريحات لترامب وصفت بالمهينة لدول افريقية.

وفي الرسالة المؤرخة في 25 من الجاري الموجهة إلى قادة الدول المشاركين في القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا الاحد والاثنين، أعلن ترامب أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيزور افريقيا مارس المقبرة للمرة الاولى منذ توليه مهامه.

واكد مصدر في الاتحاد الافريقي صحة الرسالة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اكد كريس ميد وهو دبلوماسي اميركي لدى الاتحاد الافريقي ارسال بريد الكتروني من دون التعليق على مضمونه.

وتابع ترامب “تحترم الولايات المتحدة كثيرا الشراكة والقيم التي نتقاسمها مع الاتحاد الافريقي ودوله ومواطنيه. أود أن اؤكد أن الولايات المتحدة تحترم كثيرا الافارقة”.

وأضاف “يقاتل جنودنا جنبا إلى جنب لالحاق الهزيمة بالارهابيين”، و”نعمل معا لتوطيد التجارة الحرة والعادلة”.

وخلال اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في المكتب البيضوي في 12 يناير استخدم ترامب عبارة “الدول الحثالة” في إشارة إلى دول افريقية وهايتي والسلفادور بحسب وسائل إعلام وسيناتور حضر الاجتماع.

وكان ترامب الذي أثارت تصريحاته موجة استياء، دافع عن نفسه مؤكدا أن “اللهجة التي استخدمها خلال الاجتماع كانت قاسية لكنها ليست الكلمات التي تفوهت بها”.

وقال ترامب في رسالته متوجها إلى القادة الافارقة إنه “مسرور لاستقبال عدد منكم في البيت الابيض”.