تركيا تصف زيارة أردوغان لموريتانيا ومالي ب”التاريخية”

قال بيان صادر عن الرئاسة التركية إن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى موريتانيا ومالي تحمل أهمية تاريخية ، كونها أول زيارة على مستوى رئيس تركي يزور هذين البلدين.

ويبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، جولة أفريقية تستغرق خمسة أيام، يزور خلالها كلا من الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي.

وحسب البيان فإن أردوغان سيبحث مع زعماء الدول الأفريقية الأربع جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم تنظيم منتديات عمل في إطار زيارة أردوغان للجزائر والسنغال.

ومن المنتظر أن يتناول أردوغان خلال لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، العلاقات الثنائية والتعاون بكل جوانبه، وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

ويرافق أردوغان في جولته الأفريقية عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتعد هذه الجولة الأفريقية هى الثانية لإردوغان في غضون شهرين حيث زار نهاية السنة المنصرمة كلا من السودان وتشاد وتونس.