تركيا تعبر عن استعدادها لإقامة شراكة اقتصادية مع موريتانيا





قال وزير الاقتصاد التركي نهات زيبكسي إن موريتانيا تأتي في صدارة الدول التي تدخل ضمن اهتمامات تركيا، معبرا عن استعداد بلاده للتعرف على المنتجات الموريتانية من أجل إقامة شراكة تجارية بين البلدين.





جاءت تصريحات الوزير التركي اليوم الأربعاء، خلال اجتماع له في نواكشوط مع وزيرة التجارة الموريتانية الناها منت حمدي ولد مكناس.





وعبر زيبكسي عن استعداد الأسواق التركية لاستقبال السمك الموريتاني، مضيفا أن التركيز على القطاع الخاص ودعمه، من شأنه تعزيز كافة التبادلات التجارية،





وذكر الوزير أن " بعض رجال الأعمال الأتراك، سبق أن أجروا اتصالات مع نظرائهم الموريتانيين، وهم مستعدون الآن لتفعيل تلك الاتصالات، وخاصة تلك التي وقعتها اللجنة المشتركة الموريتانية التركية عام 2005".





وكان وزير الاقتصاد التركي الذي وصل نواكشوط أمس، قد بحث اليوم الأربعاء، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تعزيز التعاون، خصوصًا في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك خلال لقاء خصه به ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي بنواكشوط.

