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تشاد تعيد العلاقات الثنائية مع قطر

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
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وقّعت قطر، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع تشاد، لاستئناف العلاقات وعودة السفراء.

ووقع المذكرة وزير خارجية قطر  محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره التشادي محمد زين شريف، في مقر وزارة الخارجية القطرية في الدوحة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في صفحتها الرسمية على “تويتر” إن: “توقيع الاتفاقية يجيء انتصاراً لدبلوماسية البلدين، دبلوماسية تقوم على مبادئ الحوار وتنمية المصالح المشتركة التي تعود بالخير والسلام والازدهار على الشعبين”.

وكانت تشاد قد أعلنت في 23 أغسطس/آب الماضي إغلاق السفارة القطرية على أراضيها، ومنحت دبلوماسييها مهلة عشرة أيام لمغادرة البلاد.

 

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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