تشاد.. 18 قتيلا في هجوم لحركة بوكو حرام

كشف مصدر أمني اليوم الأحد عن مقتل 18 شخصا على الضفة التشادية من بحيرة تشاد، بأيدي مسلحين قال انهم ينتمون إلى جماعة بوكو حرام المسلحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر نفسه أن “مسلحي بوكو حرام هاجموا قرية في جنوب دابوا” الواقعة على بحيرة تشاد والقريبة من النيجر مساء الخميس” وقاموا “بذبح 18 شخصا وجرح شخصين آخرين وخطف عشر نساء”.

وكان جيش النيجر أعلن أمس السبت انه “قتل عشرة مسلحين” بعدما صد هجوما على احد مواقعه شنته جماعة بوكو حرام في جنوب شرق النيجر.

ويعود آخر هجوم كبير لبوكو حرام على الجانب التشادي من البحيرة الى مايو 2018 وقتل فيه ستة اشخاص معظمهم من قوات الأمن، في بلدة غابالامي في احدى جزر بحيرة تشاد.

وتشارك تشاد في قوة مجموعة دول الساحل الخمس (النيجر وموريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو) التي تم تشكيلها لمكافحة المسلحين في الساحل.

وأسفر النزاع الذي يشهده حوض بحيرة تشاد، عن أكثر من عشرين ألف قتيل وتسبب بتشريد 2,6 مليون آخرين في نيجيريا لوحدها منذ العام 2009.