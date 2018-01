أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب الأفارقة عندما نقلت وسائل الإعلام تصريحات نسبت إليه، يهاجم فيها دولاً أفريقية عدة وهايتي واصفا إياها بأنها “حثالة”.

وفي أول رد فعل من رئيس أفريقي حيال تصريحات ترامب، قال الرئيس السنغالي ماكي صال إنه مصدوم من هذه التصريحات التي هي محل إدانة ورفض شديدين.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت أن الملياردير الجمهوري استقبل في مكتبه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ للبحث في مشروع يقترح الحد من لم الشمل العائلي، في المقابل سيسمح الاتفاق بتجنب طرد آلاف الشبان الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها أن ترامب سأل خلال المناقشات: “لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من حثالة الدول إلى هذا البلد؟”.

ولمح الرئيس الأميركي اليوم الجمعة إلى أنه لم يستخدم العبارات المسيئة التي أثارت غضب الأمم المتحدة ودفعتها إلى وصف كلامه بأنه “عنصري”؛ وكتب ترامب أن “اللهجة التي استخدمتها في الاجتماع كانت قاسية لكنني لم أستخدم هذه الكلمات”.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings – unfortunately, no trust!

