تصفيات افريقيا للشباب: موريتانيا في مواجهة المغرب بالرباط

يلتقي المنتخب الموريتاني للشباب نظيره المغربي بعد ظهر اليوم السبت، في إياب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 عاماً، المقرر أن تستضيفها النيجر العام المقبل.

وتقام هذه المباراة على أرضية المركب الأولومبي “مولاي الحسن” بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان المنتخب الموريتاني قد حسم مواجهة الذهاب التي أقيمت في نواكشوط بفوز ثمين بهدفين دون مقابل، كانا من توقيع كل من الحسن تكدي والشيخ التجاني كامارا.

ويسعى أشبال المدرب المالي للمنتخب الوطني للشباب بايي با إلى نسيان نتيجة الذهاب على أمل تقديم أداء قوي في هذا اللقاء، من أجل تخطي عقبة المنتخب المغربي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وستنقل أحداث هذه المباراة على قناة الرياضية الموريتانية ابتداءً من الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش، حسب صفحة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم على الفيسبوك .