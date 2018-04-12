تصنيف “الفيفا”.. موريتانيا في المركز 105 عالميا

احتل المنتخب الموريتاني لكرة القدم ” المرابطون”، المرتبة مائة وخمسة، في التصنيف الشهر للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتراجع المنتخب الموريتاني مركزا واحد عن تصنيفه الشهر الماضي 104، الذي حافظ عليه خلال الشهرين الأخيرين.

وارتقي المنتخب التونسي لكرة القدم، تسعة مراكز ليحتل المرتبة 14 عالميا، متصدرا بذلك تصنيف المنتخبات الافريقية والعربية، فيما احتل المنتخب المغربي المركز 42 عالميا، وتقدم المنتخب الجزائري، مركزين ليحتل المرتبة 62 عالميا، فيما تراجع المنتخب الليبي مركزا واحد ليحل في المركز مائة عالميا.

أما المنتخب السنيغالي فقد حلّ في المركز 28عالميا، فيما حافظ المنتخب المالي على مركزه 67 عاليميا.

وحافظ المنتخب الألماني على صدارة التصنيف العالمي، متبوعا بالمنتخب البرازيلي ثم منتخبات بلجيكا والبرتغال والارجنتين على التوالي.