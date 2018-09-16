تضارب في نتائج المجلس الجهوي للحوض الغربي

كشفت الأرقام التي بحوزة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، عن تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نحو حسم المجلس الجهوي للحوض الغربي، وذلك بعد فرز 99 في المائة من المكاتب.

وتشير المعطيات التي بحوزة اللجنة إلى أن الحزب الحاكم حصل على 39440 صوتاً، اي ما يعادل نسبة 49,22 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

فيما حصل تحالف المعارضة حصل على 38679 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 48,27 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وكان التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، قد أعلن قبل ساعات أنه حسم التنافس لصالحه على المجلس الجهوي لولاية الحوض الغربي، وأكد أن نتائج المحاضر التي بحوزته « تؤكد فوز التحالف بشكل نهائي برئاسة المجلس الجهوي للحوض الغربي ».

وأضافت البرقية أن النتائج تفيد بأن تحالف المعارضة حصد 39295 صوتاً، بينما حصل الاتحاد من أجل الجمهورية على 39152 صوتاً، وذلك بفارق 143 صوتاً.

وأوضح التحالف أن هذه النتائج تأتي بعد فرز جميع مكاتب التصويت باستثناء المكتب 12 في بلدية الدفعة ويبلغ عدد المسجلين فيه 123 فقط، أي أنه لن يغير النتيجة.