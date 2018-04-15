تعرف على أسرار البصل وتأثيره على صحتك

أثبت علماء جامعة كوماموتو اليابانية أن البصل مادة جيدة لمكافحة الأمراض السرطانية، وذلك لاحتوائه على مادة “onionin A” التي تمنع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، وهي مادة جيدة للوقاية من سرطان المعدة، والمبيض والثدي.

كما اتضح لعلماء من فرنسا، أن البصل يساعد في تجديد خلايا الدماغ، لأن المركبات الكبريتية التي يحتويها تنتقل مباشرة بواسطة الأوعية الدموية إلى جميع أنحاء الجسم ومن ضمنها الدماغ، وهناك يتم تنظيف نقاط تشابك الأعصاب التي تربط الخلايا العصبية.

ومن أسرار البصل أيضا؛ فقد توصل علماء من الهند إلى أن الدموع التي تنهمر عند تقطيع البصل بسبب المواد الطيارة التي تدخل في تركيبه مضرة جدا للذين يعانون من متلازمة جفاف العين، ويعاني من هذا المرض بصورة خاصة أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة.

وقد اكتشف العلماء ايضا؛ أنه لا يصح تخزين البصل المقشر لفترة طويلة حتى في الثلاجة، لأن مثل هذا البصل هو السبب في التسمم والأمراض المعدية، فالبصل المقطع يعمل بمثابة المغناطيس ومن ثم كحاضنة لمختلف الأحياء المجهرية، ولا يصح استخدامه أبدا في تحضير الطعام في اليوم التالي.

يعتبر البصل سما حقيقيا بالنسبة للحيوانات المنزلية، فإذا تناوله الكلب بانتظام، فسيصاب بمرض مزمن، أما القطط فتموت. ويعود السبب في هذا إلى أن المركبات الموجودة في البصل، تقضي على كريات الدم الحمراء لدى الحيوانات، ما يؤدي إلى فقر الدم.

المصدر:رامبلر