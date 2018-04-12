أعلن اليوم الخميس تعيين أمين عام جديد للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، التي تتبع بشكل مباشر لرابطة العالم الإسلامي، وتعد من أكبر الهيئات الخيرية في العالم الإسلامي.

وجرى التعيين بقرار من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يتولى رئاسة الهيئة العالمية.

وقد جاء في القرار أنه قد تم تعيين الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، أمينًا عامًّا للهيئة اعتبارًا من 8/ 7/ 1439 هجرية.

وفي أول تعليق على التعيين قال سرحان إنه « يعتز بالثقة التي حصل عليها لتولي مسؤولية أمانة الهيئة العالمية »، وأعرب عن تمنياته بأن يكون « عند حسن ظن مجلس إدارة الهيئة ».

وتعد الهيئة من أكبر الهيئات الخيرية النشطة في العالم الإسلامي، وتملك مكتباً في موريتانيا أقام العديد من المشاريع.