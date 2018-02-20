تعيين حكام غامبيين لمباراة أفسي نواذيب وأفريكا سبورت

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، طاقما تحكيميا من دولة غامبيا، لإدارة مباراة نادي “أفسي نواذيبو” الموريتاني، وضيفه “أفريكا سبورت” الإيفواري، في إياب الدور الأول من مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ويضم الطاقم التحكيمي الذي تم اختياره لإدارة المباراة، حكم الساحة “كامارا باكاري” ، يساعده “دابو عمار” و”شريف إنجاي”، إضافة إلى “براهيم جالو” الذي تم تعيينه كحكم رابع.

وستقام المباراة غدا الأربعاء، في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، بعد اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الملعب البلدي بالمدينة ، ضمن الملاعب المعترف بها قاريًا، والمسموح لها باستضافة مباريات دولية للمنتخبات والأندية، رغم مطالبته بإضافة تعديلات بسيطة على غرف الملابس .

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في أبيدجان بكوت ديفوار، قد انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وهو ما يعطي الأفضلية للنادي الموريتاني، كونه سيلعب في الإياب على ملعبه وأمام جمهوره.