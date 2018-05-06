تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في غينيا بيساو

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، البرازيلي جوزي فييغاس فيليو كممثل خاص جديد له بغينيا بيساو ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لدعم السلام في غينيا بيساو.

وسيخلف فيلو الممثل السابق موديهو توري، من مالي، والذي تنتهي مدة ولايته اليوم الأحد.

وذكر بيان لمصلحة الإعلام الخاص بغوتيريس أن « الأمين العام ممتن للسيد توري لقيادته وللتقدم الذي أحرزته البعثة أثناء خدمتها مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لدعم السلام في غينيا بيساو ».

ويتوفر فيليو على خبرة في مجال الحكامة والدبلوماسية تمتد لأزيد من أربعة عقود، إذ شغل بين سنتي 2009 و2012 منصب سفير البرازيل في إيطاليا، بعد أن شغل نفس المهمة في إسبانيا (2005 إلى 2009) وروسيا (2001 إلى 2002) والبيرو (1998 إلى 2001) والدانمرك (1995-1998)، حسب المصدر ذاته.

كما شغل منصب وزير الدفاع البرازيلي في الفترة من سنة 2003 إلى سنة 2004، بعد أن اشتغل في نفس الوزارة كسكرتير عام مساعد في التخطيط السياسي والشؤون المتعددة الأطراف من سنة 1993 إلى سنة 1995، ومدير قسم الشؤون المتعددة الأطراف من سنة 1991 إلى سنة 1995.