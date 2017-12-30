تعيين وزير الدفاع الأسبق رئيسا للوزراء في مالي







عين الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا اليوم السبت وزير الدفاع الأسبق سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء خلفا لعبدالله ادريس مايغا الذي قدم استقالته بعدما تولى هذا المنصب منذ نيسان/ابريل الفائت، وفق مرسوم رئاسي .



وأورد المرسوم الذي نشر في حساب الرئاسة المالية على موقع تويتر وتمت تلاوته عبر التلفزيون العام "تم تعيين سوميلو بوباي مايغا رئيسا للوزراء".



ورئيس الوزراء الجديد من مواليد 1954 في غاو (شمال) ويعتبر قريبا من الرئيس المالي الذي كان عينه وزيرا للدفاع في ايلول/سبتمبر 2013. لكنه استقال في ايار/مايو 2014 بعد هزيمة كبرى للجيش أمام المتمردين.



وبوباي مايغا هو خامس رئيس للوزراء يعينه الرئيس كيتا الذي انتخب في آب/اغسطس 2013 لخمسة أعوام وقد يترشح لولاية جديدة في 2018.