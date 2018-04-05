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تغيير اسم “الموريتانية للطيران الدولي” ليتطابق مع الوثائق

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 ساعتين
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صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها اليوم الخميس، على تغيير اسم شركة “الموريتانية للطيران الدولي” بغية ملاءمته لما هو موجود في الوثائق المعمول بها، وهو “الموريتانية للطيران”.

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فقد تمت الدراسة والمصادقة على “مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-169 الصادر بتاريخ 03 مارس 2009 المتضمن إنشاء شركة نقل جوي تدعى ” الموريتانية للطيران الدولي”.
وأضاف البيان أن مشروع المرسوم الحالي “يهدف إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم المنشئ لشركة النقل الجوي، “الموريتانية للطيران الدولي”، بغية ملاءمة تسميتها مع الاسم الموجود في جميع الوثائق المعمول بها، وهو “الموريتانية للطيران”.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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