توجد في مستشفى حمد بن خليفة في مدينة بوتلميت، جنوب غربي موريتانيا، حالة إصابة بحمى نزيفية تخضع للحجز الطبي منذ يوم الأحد الماضي، وفق ما أكدته مصادر طبية لـ « صحراء ميديا ».

وقالت هذه المصادر إن الحالة النزيفية الوحيدة في المستشفى تتعلق بشاب يبلغ من العمر 25 عاماً، قدم إلى المستشفى من ولاية لبراكنه.

وتم حجز الشاب في عزل طبي تام، وقدمت له رعاية طبية خاصة، وحالته مستقرة وبدأ يستجيب للعلاج، وفق هذه المصادر.

وأكدت المصادر الطبية أنه حتى الآن لم تسجل أي إصابة جديدة بالحمى النزيفية، فيما لم تحدد المنطقة التي قدم منها الشاب المصاب.

كما لم تحدد المصادر الطبية طبيعة هذه الحمى النزيفية ولا أسباب الإصابة بها، ولم تصدر الجهات الرسمية في موريتانيا أي تعليق على ظهور هذه الحالة.