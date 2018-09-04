تفاهم لتعزيز التجارة بين رجال الأعمال الموريتانيين والصين

وقعت الاتحادية الموريتانية لأرباب العمل، مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية،مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة بين هاتين الهيئتين.

من شأن هذه المذكرة أن تعزز التعاون وتبادل الخدمات القانونية والتجارية، وإقامة علاقات لترويج أنشطة التجارة والاستثمار، وانتظام تبادل المعلومات والمعارض والمنتديات و تبادل الزيارات بين الهيئتين.

وتهدف المذكرة كذلك حسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء( الوكالة الرسمية)إلى زيادة التبادل التجاري وتنمية الكفاءات المعرفية لرجال الأعمال الموريتانيين، وتحسين بيئة الأعمال.

وتتضمن المذكرة إنشاء منصة نشطة للتشاور والحوار في مجال الأعمال، و دعم البحوث الاقتصادية والتجارية، و إنشاء فريق اتصال لتنسيق ومراجعة وتقييم نتائج التعاون بصورة دوري