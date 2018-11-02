تقرير: بلدان شمال إفريقيا عليها تطوير تعاونها الإقليمي

أشار تقرير للأمم المتحدة، نشر اليوم الجمعة بتونس، أن بلدان شمال افريقيا عليها تطوير تعاونها الإقليمي من أجل رفع تحديات أهداف التنمية المستدامة.

و أوضح التقرير الذي عرض خلال أشغال الاجتماع ال33 للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة للجنة الاقتصادية من أجل افريقيا، أن التعاون الإقليمي يلعب دورا محوريا في تنفيذ برنامج 2030 من خلال السماح لهذه البلدان برفع التحديات المشتركة بفضل المصادقة على حلول مكيفة أكثر و ذات مردودية و قابلة للتحويل.

و حسب التقرير، فإن أهم الاتفاقات المبرمة في 2015 ، تفضل دعم المشاريع و أطر التعاون التي تشجع الاندماج الاقليمي و تشجع التعاون و تبادل المعطيات خاصة في افريقيا.

و يرى خبراء اللجنة الاقتصادية من اجل افريقيا, أصحاب التقرير, ان المغرب العربي الذي يمثل سوقا بأكثر من 90 مليون مستهلك يعتبر احدى المناطق الأقل اندماجا على المستوى الجهوي و كذا في مجال الاندماج في الاقتصاد العالمي.

و تمثل التجارة بين البلدان المغاربية حوالي 3 بالمئة من مجمل التجارة الخارجية للبلدان الخمسة (3.35 بالمئة- اللجنة الاقتصادية من أجل افريقيا,2012 ).