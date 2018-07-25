أقيم صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، حفل تقسيم جوائز النسخة الأولى من جائزة ابتكار موريتانيا، المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب.

ووزعت الجوائز على خمسة متسابقين من ضمن عشرة تأهلوا في هذه المسابقة التي شارك فيها ما يربو على 277 متسابقا قدموا أعمالا تتعلق بمشاريع مختلفة.

وأوضح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال سيدنا عالى ولد محمد خونا أن “تنظيم هذه المسابقة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، يأتي ضمن سعي الجهات المنفذة لها للمساهمة في تنمية روح الابتكار لدى الشباب، والنهوض بمكانته ودوره في إنشاء مناخ مناسب لريادة الأعمال، وخلق فرص العمل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص” .

بدوره أو ضح رئيس المجلس الأعلى للشباب محمد يحي ولد الطالب ابراهيم أن “المجلس يعمل على تنمية وتعزيز روح الابتكار داخل الشباب الموريتاني، وأن هذه المبادرة تدخل في إطار خطة عمل المجلس لسنة 2018”.

وخلال توزير الجوائز قدم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني عرضين عن الابتكار وأهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحاضر.



