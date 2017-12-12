تكنولوجيا: فيس بوك يختبر خاصية "التعليقات السرية"



اختبر "فيس بوك" خاصية جديدة تسمح للمستخدم بتحديد الأشخاص لمشاهدة تعليقه على منشور ما، والخاصية هذه تمنح المستخدم أيقونة عليها صورة قفل داخل مربع التطبيقات وبالنقر عليها تجد امامك 4 خيارات.



فالخيارات المتاحة أمام المستخدم هي "كاتب المشاركة فقط" أو "الأصدقاء فقط" أو "صاحب المشاركة وكاتب التعليق فقط" أو "الجميع".



وبدأ فيسبوك اختبار الخاصية على نطاق ضيق على مجموعة بسيطة من المستخدمين، بدون تحديد موعد لطرحها أمام جميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم.



وتسعى فيسبوك، بحسب موقع "ذا نكست ويب"، من وراء هذه الخاصية تقليل احتمالية تعرض المستخدمين لمضايقات نتيجة لما يكتبونه من تعليقات على مشاركات وآراء أصدقائهم.

