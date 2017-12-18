   
صحراء ميديا Sahara Media

تكوين صحفيين موريتانيين في مجال الصحة العمومية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 17:34



تكوين صحفيين موريتانيين في مجال الصحة العمومية

 

أطلقت وزارة الصحة الموريتانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، بمدينة نواذيب شمالي موريتانيا، تكوينا لصالح عدد من الصحفيين حول التلقيح ومعالجة القضايا المرتبطة بالحالات الاستعجالية في مجال الصحة العمومية .

يهدف التكوين، الى تعزيز قدارت الصحفيين فى مجال اساليب تقييم وتحليل جودة المعلومات الصحية الدقيقة، الموجهة لعموم المواطنين .

يشارك في التكوين خمسة عشر صحفيا سيتابعون عروضا يقدمها خبراء من بوركينافاسو وغينيا حول التلقيح بوصفه التدخل الأساسى في مجال الصحة العمومية، والحالات المرتبطة بمعالجة الصحة العمومية، إضافة إلي تبادل الخبرات بين وسائل الإعلام والمهنيين حول التغطية الصحية والقضايا المرتبطة بالصحة العمومية.

وحسب المكلف بمهمة في وزارة الصحة الموريتانية احمد جد ولد زين فإن "هذا التكوين يهدف إلى ومد موريتانيا بصحافة متخصصة في التلقيح، من خلال تزويدها بمعلومات عن طريق خبراء من مكتب منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى معالجة الحالات المستعجلة المتعلقة بالصحة العمومية وتحديد التوصيات المناسبة لتحسين نوعية المعطيات". 



الكلمات المفتاحية : تكوين, صحة, صحفيين
 
تويتر
صحراء ميديا | موريتانيا: وزير يتحدث عن صندوق أسود للمخبرين والنواب https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-وزير-يتحدث-عن-ص… https://t.co/kAelcmzCvn
صحراء ميديا | عزيز يناقش مشاكل مجموعة الساحل مع أمينها الدائم https://t.co/R0aXq7xeRzعزيز-يناقش-مشاكل-مجموعة-الساحل… https://t.co/6WYyRgdlOX
فيسبوك
الأكــثر قراءة

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

موريتانيا: انتحار طالبة في الجامعة اللبنانية الحرة

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

موريتانيا: خروج وزير العدل من الحكومة.. إقالة أم استقالة

موريتانيا: الرئيس يدشن أكبر مجمع تجاري بنواكشوط

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة