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تواصل: أربعة مرشحين يتنافسون على خلافة جميل منصور


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 24 ديسمبر 2017 - 12:36



تواصل: أربعة مرشحين يتنافسون على خلافة جميل منصور

اختار المؤتمرون من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية اليوم الاحد أربعة مرشحين  للتنافس على خلافة الرئيس الحالى محمد جميل منصور.

وانحسر التنافس بعد فرز أصوات المؤتمرين، بين زعيم المعارضة الديمقراطية، الحسن ولد أحمد، والشيخاني ولد بيب، والنائب محمد غلام والحاج الشيخ، والنائب محمد محمود ولد سيدي.

وسيختار الحزب رئيسه من بين المتنافسين الأربعة، اليوم الأحد، اليوم الأخير للمؤتمر الثالث للحزب المعارض الأكثر تمثيلا فى البرلمان.

واستهل الحزب ذو الميول الإسلامية مؤتمره الجمعة الماضي، بحضور مختلف الأطياف السياسية فى موريتانيا.

كما حضر افتتاح المؤتمر المسؤول السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، والتونسي عبد الفتاح مورو من حركة النهضة، وضيوف من المغرب والسنغال.
 


الكلمات المفتاحية : المؤتمر, تواصل
 
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