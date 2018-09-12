“تواصل” يدعم “ولد بلالي” في الشوط الثاني بنواذيبو

أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض دعمه لمرشح حزب الكرامة لعمدة بلدية نواذيبو القاسم ولد بلالي في الشوط الثاني من الانتخابات المقرر يوم 15 من الشهر الجاري.

وينافس ولد بلالى في الشوط الثاني من الانتخابات في مواجهة مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيداتي ولد بلال ادجولي، فيما ينافس حزب تواصل على المجلس الجهوي في مواجهة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية .

وقالت اتحادية حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” بمدينة نواذيبو في بيان لها إن قرار الحزب يأتي انسجاما مع موقفه ككتلة معارضة، وإيمانه بضرورة تكاتف جهود جميع القوي التي تحمل لواء التغيير والصالح العام، وانحيازا لساكنة نواذيبو.

ودعت اتحادية “تواصل”، جميع ناخبي الحزب للتصويت في الشوط الثاني لمرشح حزب الكرامة لمنصب عمدة نواذيبو، ولمرشح تواصل المنافس على المجلس الجهوي الشيخ الكبير ولد بوسيف.